В КБР продолжаются встречи в рамках пятого евразийского форума «Казачье единство-2021»





В республике продолжаются встречи в рамках Пятого юбилейного евразийского форума казачьей молодежи. Открылся он, напомню, в минувшую субботу и завершится 15-го июля. В санатории «Кавказ» с казаками из разных регионов страны беседовал заместитель начальника управления Президента России по вопросам госслужбы и кадров Александр Орехов. Он же является ответственным секретарем Совета при главе государства по делам казачества. Одна из главных тем встречи – воспитание детей и молодежи на основе традиционных российских ценностей – духовно-нравственных и культурно-исторических. На встрече также говорили о необходимости сохранять историческую правду и вести здоровый образ жизни. Коснулись и перспектив развития казачьих обществ.