В КБР продолжается заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ

Участники выполняют практические задания.
В спорткомплексе Кабардино-Балкарского госуниверситета собрались школьники практически из всех уголков страны. В зале около ста ребят – учеников 11-х классов. Они должны были показать, как следует действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях.
Олимпийцы отрабатывали умение оказать первую помощь пострадавшему и правильно перевезти его, спасали людей на воде, преодолевали различные препятствия…
Впереди – практические задания для учеников 9-10 классов. Имена победителей Всероссийского состязания школьников по ОБЖ назовут 29 апреля.
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