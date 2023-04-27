home
Главная
>
Новости
>
В КБР продолжается заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ

В КБР продолжается заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ

27.04.2023 | 15:41
Участники выполняют практические задания. В спорткомплексе Кабардино-Балкарского госуниверситета собрались школьники практически из всех уголков страны. В зале около ста ребят – учеников 11-х классов. Они должны были показать, как следует действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях. Олимпийцы отрабатывали умение оказать первую помощь пострадавшему и правильно перевезти его, спасали людей на воде, преодолевали различные препятствия… Впереди – практические задания для учеников 9-10 классов. Имена победителей Всероссийского состязания школьников по ОБЖ назовут 29 апреля.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных