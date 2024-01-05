В КБР продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина

В Кабардино-Балкарии продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на должность президента России на предстоящих в марте выборах.
Пункты сбора подписей открыты в Доме профсоюзов, а также в крупных торговых центрах Нальчика. Сюда приходят люди разных возрастов, чтобы выразить своё мнение.
Тем, кто решит заполнить подписной лист, понадобится паспорт. Данные человек вносит своей рукой. Как сделать всё правильно, подскажут волонтёры. Пункты сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина работают по всей стране. До 25 января необходимо собрать минимум 300 тысяч подписей.
