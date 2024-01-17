В КБР продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина

Больше двух с половиной миллионов подписей собрано в поддержку кандидата на должность президента России Владимира Путина, сообщили сегодня в центральном избирательном штабе действующего главы государства.
Пункты сбора подписей работают и в Кабардино-Балкарии. Стационарный находится в Нальчике в Доме профсоюзов. Люди приходят сюда, чтобы выразить поддержку Владимиру Путину и его решениям.
Сбор подписей проводят силами волонтерских организаций, ОНФ и «Единой России». Граждане могут не только заполнить подписные листы, но и передать Владимиру Путину свои пожелания и наказы.
Пункты сбора подписей в Нальчике будут открыты до 25 января.
