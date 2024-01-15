В КБР продолжается программа социальной догазификации

Социальная догазификация в республике продолжается. Уже начался прием заявок от жителей на этот год. В 2023-м бесплатно к ресурсу подключили 60 частных домов. Сколько планируется в нынешнем и какие документы нужны для участия в программе?
Кардановы из Этоко на днях переехали в новый дом. Строили его несколько лет. Как многодетная семья – у супругов трое детей – попали в программу льготной социальной догазификации. Рассказывают: с момента, как подали заявку, до завершения работ прошло меньше недели.
Программа заработала в стране в 21-м году по предложению президента. Благодаря ей, в газифицированных населенных пунктах бесплатно прокладывают трубы к границам земельных участков жителей. Льготникам предоставляют субсидию: покупают оборудование, которое устанавливают внутри домов, а также проводят работы в пределах самих участков.
С прошлого года программа социальной догазификации стала в России бессрочной. За весь период действия ее возможностями смогли воспользоваться больше двух с половиной тысяч семей республики.
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