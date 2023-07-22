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В КБР продолжается благотворительная акция «Собери ребенка в школу»

В КБР продолжается благотворительная акция «Собери ребенка в школу»

22.07.2023 | 08:28
Уже не первый год по всей стране ее проводит «Единая Россия». В Кабардино-Балкарии акция состоится во всех местных отделениях партии. Желающие могут принести сюда канцелярские принадлежности, наборы для творчества, школьную форму и обувь, детские рюкзаки, спортивный инвентарь. Часть собранных вещей отправят в муниципальные районы Херсонской области и, кроме того, местным детям с инвалидностью и попавшим в непростую жизненную ситуацию. Добавим, что по России в рамках акции «Собери ребенка в школу» действуют четыре тысячи пунктов приема учебных принадлежностей.   https://t.me/vestikbr
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