В КБР продолжается благотворительная акция «Собери ребенка в школу»

Уже не первый год по всей стране ее проводит «Единая Россия». В Кабардино-Балкарии акция состоится во всех местных отделениях партии. Желающие могут принести сюда канцелярские принадлежности, наборы для творчества, школьную форму и обувь, детские рюкзаки, спортивный инвентарь.
Часть собранных вещей отправят в муниципальные районы Херсонской области и, кроме того, местным детям с инвалидностью и попавшим в непростую жизненную ситуацию.
Добавим, что по России в рамках акции «Собери ребенка в школу» действуют четыре тысячи пунктов приема учебных принадлежностей.
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