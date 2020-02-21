В КБР продолжается строительство ясельных блоков





В рамках реализации нацпроекта «Демография» в Кабардино-Балкарии в 2020 году планируют построить порядка 67 детских садов, школ, домов культур, спортплощадок и физкультурно-оздоровительных комплексов. В числе приоритетов-строительство детских садов и ясельных групп для малышей. В городе Прохладном практически завершено возведение двух ясельных блоков. Созданы 40 новых мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. Сейчас завозится и устанавливается оборудование. Строят ясельные блоки с использованием энергосберегающих технологий. Ожидается, что в результате затраты на обогрев и освещение снизятся на 40 процентов в сравнении с традиционными схемами тепло- и электроснабжения. В новых детских садах большие окна и светлые стены. Установлены светодиодные светильники. Стены-из современных материалов. Стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет в республике должна быть обеспечена к концу 21-го года, заявляют в Минпросвещения. В нынешнем году перед республикой стоит задача в первую очередь завершить строительство 31-го дошкольного учреждения, что даст дополнительно 2 тысячи мест для малышей. На эти цели выделено из федерального центра уже выделено 1,5 млрд. рублей. В Минпросвещения добавили: с января все учреждения дошкольного образования, сданные в эксплуатацию в минувшем году – а было их 19 – уже принимают детей.