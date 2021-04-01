В КБР продолжается сбор средств на лечение Астемира Тлизамова





Сбор средств в помощь Астемиру Тлизамову продолжается. Состояние юноши, который в сентябре прошлого года попал в серьезную аварию, немного улучшилось, но впереди длительное восстановление. Об этом нам рассказали родственники молодого человека. Сейчас Астемир находится в Германии – в реанимационном отделении одной из клиник города Бонн. Врачи отмечают положительную динамику, сообщил телефону дядя юноши Ахмед Тлизамов. Возможно, в скором времени пациента переведут в обычную палату. Почти полгода 17-летний житель Заюково находился в одной из клиник Москвы – был в коме. Чтобы вернуть Астемира к жизни, требовалось дорогостоящее лечение – свыше 18-ти миллионов рублей. Таких средств у семьи не было, и за помощью обратились к жителям республики. В итоге за неделю поступило больше 20 миллионов. Сейчас сбор продолжается, так как реабилитация предстоит длительная. По словам родственников, всего необходимо около 13 миллионов рублей, шесть уже собрали.