В КБР продолжается подготовка к проведению ЕГЭ

В Кабардино-Балкарии продолжается подготовка к проведению ЕГЭ. В этом году из-за распространения коронавируса экзамены пройдут в особом режиме. Сдавать их будут только те, кто планирует поступать в вузы. А документ о среднем образовании получат все — без участия в итоговой аттестации, на основании годовых оценок.

Первые испытания по ЕГЭ стартуют в начале июля. Однако, как и прежде, предусмотрены две волны: основная и дополнительная, которая запланирована в августе и рассчитана на тех, кто по уважительным причинам не сможет проверить свои знания вместе со всеми. Пунктов проведения единых госэкзаменов в Кабардино-Балкарии 27. На каждом будут соблюдены строгие санитарно-эпидемиологические требования.

«Обязательная термометрия, дезинфекция помещений, обязательное наличие санитайзеров, масок и перчаток у организаторов, которые будут работать во время экзаменов. Что касается самих участников экзаменов, использование ими средств индивидуальной защиты, мы будем согласовывать это с Роспотребнадзором и, в зависимости от эпидобстановки, мы обеспечим всех участников экзаменов этими средствами, если нет — тогда это будет по желанию каждого участника ЕГЭ», — уточнила заведующая сектором мониторинга качества образования и аттестации обучающихся Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР Оксана Дышекова.

До начала экзаменационной кампании – в 20-х числах июня – пройдет серия тренировок. Они необходимы, чтобы отработать организационные моменты, связанные, например, с пропускным режимом. Тренировки запланированы на 23, 25 и 29 июня и пройдут без участия выпускников. Первые экзамены состоятся 3-го июля. Одиннадцатиклассникам предстоят испытания по географии, литературе и информатике.

По данным Минпросвещения КБР, сдавать ЕГЭ планируют около 4,5 тысяч человек. Это не только выпускники 2020 года. Среди них около полусотни тех, кто окончил школу в прошлые годы.

Подробнее о нюансах проведения ЕГЭ-2020 можно узнать на горячей линии, открытой в образовательном ведомстве республики. Номера телефонов: (8662) 42-07-13; 42-74-80.