В КБР продолжается массовая вакцинация населения





В КБР продолжается массовая иммунизация населения. Вакцинацию против ковида в республике начали в январе этого года. Только в первой поликлинике Нальчика препаратом от инфекции полностью защитились 27 тысяч человек. Ежедневно врачи принимают до 200 пациентов. Для желающих привиться В Кабардино-Балкарии открыты 82 специализированных пункта. Действуют 58 мобильных бригад. По данным регионального Минздрава, на сегодняшний день в регионе первым компонентом привились примерно 172 тысяч человек. Второй получили – около 140 тысяч. В тройке лидеров по количеству вакцинированных среди муниципалитетов – город Прохладный, Зольский и Чегемский районы.