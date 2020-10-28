В КБР продолжается капремонт объектов жилья

Обновление фасадов, замена кровли и инженерных коммуникаций. В Кабардино-Балкарии продолжается реконструкция объектов жилья. Ведется она в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. 90 процентов запланированного уже выполнено. Как отмечают в некоммерческом фонде, по сравнению с предыдущими годами, в 2020-м объем работ существенно вырос. Сумма расходов составила 218 миллионов рублей. Увеличилась и собираемость оплаты за капремонт. В списке в основном многоэтажки 50-60-х годов постройки. Большая часть из них расположена в Нальчике.

«Из 100 многоквартирных домов, ввиду того, что больше половины жилищного фонда – это г.о. Нальчик, по Нальчику идет более 70-ти многоквартирных домов. Жилищным законодательством предусмотрено 6 основных видов работ, которые можно делать за счет минимального взноса: это ремонт кровли, фасада, инженерных коммуникаций, общедомовых приборов учета, фундамента и,если есть лифтовое оборудование, этот вид тоже идет», — говорит Артур Шогенов, директор некоммерческого фонда «Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов КБР».

Сейчас в основном восстанавливают двухэтажки, где зачастую отсутствуют подвалы, а кое-где и коммуникации. Во многих домах первые этажи занимают магазины, офисы, и другие помещения, где работать бывает достаточно сложно. В программу следующего года вошли, в том числе и относительно новые дома. К концу 21-го года в республике капитально отремонтируют еще 91 объект.