В КБР продолжается голосование за обустройство общественных территорий





Больше 50 тысяч человек уже проголосовали в поддержку территорий, которые намерены благоустроить в Кабардино-Балкарии, сообщили в Минстрое республики. Всероссийская акция стартовала 26-го апреля. Улучшать состояние лидеров рейтинга будут в следующем году. Сейчас около 27 тысяч голосов отдали Нальчику. В столице республики из семи представленных объектов на первых позициях сквер КБГУ (примерно 11 тысяч «за») и Курортный сквер (почти семь тысяч). В Баксане в лидерах – сквер и часть проспекта Ленина. В Майском на первой строке – городской парк, на второй – муниципальная детская игровая площадка. Активно жители голосуют за объекты в Прохладном: в целом он получил уже свыше восьми тысяч откликов. Больше половины поддержали аллею по улице Ленина. В Тырныаузе лидирует площадь на улице Энеева. Голосование продлится до 30 мая на сайте проекта, а также в точках, которые расположены в людных местах – там помогут волонтеры. Участвовать в выборе могут все россияне старше 14 лет.