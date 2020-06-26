В КБР продолжается благотворительная акция «Телефон – ветерану»

В Кабардино-Балкарии продолжается благотворительная акция единороссов «Телефон ветерану». Как сообщили в региональном исполкоме партии, телефонные аппараты уже подарили всем участникам Великой Отечественной, которые живут в Нальчике.

Акция стартовала 23 июня. Изначально ее хотели провести в преддверии 9 мая. Но помешала неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Это часть партийного проекта «Историческая память».

«Акция «Телефон ветерану» подразумевает вручение обыкновенных кнопочных телефонов с большими кнопками, чтобы им было удобно пользоваться. Еще один из нюансов – это получение пожизненного бесплатного тарифа одного из операторов связи. На данном этапе мы приступаем к распространению телефонов, вручению телефонов нашим ветеранам в районах республики. Партнерами акции выступает общественная организация «Волонтеры Победы», — отметил руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Дмитрий Парафилов.

Всего в республику поступило 97 телефонных аппаратов – по числу живущих в Кабардино-Балкарии ветеранов. В районах подарки передают получателям активисты местных отделений «Единой России» и «волонтеры Победы». Они же помогают защитникам Родины с подключением к сотовым сетям. Завершить приятную миссию намерены до конца этой недели.