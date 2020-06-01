В КБР продлены ограничения на работу курортов

Ограничения на туристических объектах Кабардино-Балкарии продлили, однако в горах можно проводить спортивные сборы. Соответствующий указ подписал глава республики Казбек Коков.

До улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки по-прежнему ограничена работа горнолыжных трасс и объектов массового отдыха в курортной зоне, а именно санаториев, гостиниц, пансионатов, домов отдыха, туристических баз, детских лагерей, иных организаций, где коллективно размещают людей. Однако можно принимать граждан, которые прибыли в командировку по служебной надобности.

Помимо этого, разрешено проводить тренировки спортсменов – участников российских или региональных сборных, а также команд военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. И еще один пункт: спортивные и курортные объекты могут работать, если это необходимо, чтобы выполнить условия государственных контрактов.