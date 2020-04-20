В КБР продлены ограничения на деятельность ряда организаций

В Кабардино-Балкарии до 26-го апреля продлили ограничительные меры в отношении деятельности ряда предприятий. Такое решение приняли в правительстве республики.

В список организаций, которые пока не работают, вошли парикмахерские и самомойки, а также те, где оказывают медицинские услуги, предусматривающие очное присутствие человека. Временное ограничение продолжает действовать для организаций, которые занимаются техническим обслуживанием и ремонтом авто, продажей запчастей и горюче-смазочных материалов. Автозаправочные станции в этот список не вошли. Они работать продолжают.