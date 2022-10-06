В КБР приводятся в норматив дороги, ведущие к спортивным объектам

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» активно ремонтируются улицы, ведущие к социально значимым объектам, в том числе к спортивным учреждениям, сообщает пресс-служба Минтранса КБР. Это играет важную роль в развитии массового и любительского спорта. Так, дорожники привели в нормативное состояние 4 автодороги, которые ведут к спортивным объектам общей протяженностью порядка 28 км. В настоящее время активно ведутся работы по капитальному ремонту участка в селении Верхний Курп, где в скором времени жители смогу комфортно добираться до современного стадиона. В селении Псыхурей отремонтировали дорогу, которая ведет к единственному к физкультурно-оздоровительному комплексу в селе. На участке устроили двухслойное асфальтобетонное покрытие, тротуары, обустроили пешеходными переходами со светофорами типа Т.7., а возле социально значимых объектов, таких как школа, детский сад, амбулатория и физкультурно-оздоровительный комплекс установили перильное ограждение. Также, для обеспечения местным жителям комфорт и безопасность с учетом условий сельской местности были произведены работы по обустройству современного освещения на пятикилометровом участке. В Герменчике и Шордаково обновили трассы, на которых располагаются воркаут площадки и стадионы. Для их удобства и комфорта здесь построили тротуарные дорожки и подъезды к спортобъектам. А на капитально отремонтированной улице Кабардинская в г.о. Нальчик, располагается здание ДОСААФ России Кабардино-Балкарской Республики, где занимаются авиационными, техническими и военно-прикладными видами спорта. Помимо обновленного покрытия, для удобства жителей на данном участке устроили пешеходные тротуары с плиткой и тактильными плитами, которые позволяют регулировать движение пешеходов с ограниченными возможностями, а также здесь появилось современное освещение. Так, с начала текущего года из 25 объектов дорожного строительства на данный момент приведено в нормативное состояние 22 – это участки, расположенные в 26 населенных пунктах, общей протяженностью порядка 88 км.