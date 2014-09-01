В КБР привиться от covid-19 могут и туристы отдыхающие в Приэльбрусье





Пройти вакцинацию от коронавируса в Кабардино-Балкарии могут и туристы. У подножья Эльбруса на высоте 2 300 метров над уровнем моря действует самый высокогорный в России прививочный пункт. Шкодовы из Санкт-Петербурга в нашей республике отдыхают уже несколько недель. Перед началом отпуска семья прошла первый этап вакцинации. Сегодня супруги и их дочь пришли в прививочный пункт, чтобы сделать второй компонент антивирусного препарата. Иммунизацию здесь проходят и местные жители, рассказывает участковый терапевт поселка Терскол Кайсын Кучмезов. Перед прививкой пациентов обследуют: измеряют температуру, давление, уровень кислорода в крови. Препараты в мобильный пункт доставляют каждый день. Туристы в Приэльбрусье все чаще интересуются, можно ли им пройти вакцинацию на месте, отмечают медики. Информацию о том, что работает прививочный пункт через радиорупор передают на поляне Азау. За две недели работы иммунизацию здесь прошли свыше 30 человек.