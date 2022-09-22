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В КБР приступили к выполнению указа Владимира Путина о частичной мобилизации граждан

В КБР приступили к выполнению указа Владимира Путина о частичной мобилизации граждан

22.09.2022 | 15:46
Военный комиссариат Кабардино-Балкарии приступил к выполнению указа Президента России Владимира Путина о частичной мобилизации граждан. В Минобороны страны пояснили, призываться будут граждане, находящиеся в запасе, у кого есть определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Сейчас сотрудники военкоматов в муниципалитетах республики изучают личные дела состоящих на учете, отбирают тех, кто подходит по военной специальности, возрасту и здоровью. Отмечают, в первую очередь призовут тех, кто недавно был уволен с военной службы и тех, кто воевал в “горячих точках”. Прежде чем отправить мобилизованных в зону спецоперации, с ними проведут серию основных занятий по огневой подготовке и тактике, обучат навыкам оказания первой медицинской помощи, рассказали в Военкомате. Россиянам, призванным на военную службу по мобилизации, гарантируют статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих службу по контракту. Группу резервистов в вооруженные силы отправят завтра.
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