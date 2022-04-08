В КБР приступили к подготовке мероприятий в рамках международной акции «Сад памяти»

В Кабардино-Балкарии приступили к подготовке мероприятий в рамках международной акции «Сад памяти». Ее инициаторами являются «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Федерального агентства лесного хозяйства, а также Всероссийского общества охраны природы. Цель акции – увековечить подвиг каждого жителя нашей страны в годы Великой Отечественной. В настоящее время в Кабардино-Балкарии оргкомитетом совместно с местными администрациями районов осуществляется планирование предстоящих мероприятий, в том числе ведётся подбор участков на территории земель лесного фонда, где будут разбиты «Сады памяти». Также определяются места, требующие облагораживания. Напомним, что в 20-21 годах в рамках акции в республике было высажено более 270 тысяч деревьев различных пород. В этом году акция приурочена также к столетию образования Кабардино-Балкарии. Центральное событие состоится 9 апреля в Нальчике по ул. 2 Таманской дивизии в «Парке Победы». Именно там высадят деревья. Нальчикское лесничество уже подготовило 200 саженцев пород «ясень», «клен» и «дуб красный», сообщили в Минприроды Кабардино-Балкарии.