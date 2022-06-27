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В КБР приступили к переработке овощей в промышленных масштабах

В КБР приступили к переработке овощей в промышленных масштабах

27.06.2022 | 16:58
В Кабардино-Балкарии приступили к переработке овощей в промышленных масштабах. Уже заготовлены первые сотни тысяч банок консервированного горошка и огурцов, сообщили в Минсельхозе. Зеленый горошек в республике перерабатывают шесть предприятий. Здесь намерены превзойти результаты прошлого года, когда удалось заготовить больше 57-ми миллионов банок такой продукции. По данным министерства сельского хозяйства, пятая часть всех плодоовощных консервов, произведенных в Кабардино-Балкарии, – это огурцы. Их в 2021-м выпустили 53 миллиона банок. Как правило, предприятия перерабатывают сырье, выращенное на собственных полях. Добавим, что уже 10 лет местные заводы полностью обеспечивают республику консервами. Более того, излишки успешно продают в другие регионы.   https://t.me/vestikbr
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