В КБР приступили к переработке овощей в промышленных масштабах

В Кабардино-Балкарии приступили к переработке овощей в промышленных масштабах. Уже заготовлены первые сотни тысяч банок консервированного горошка и огурцов, сообщили в Минсельхозе.
Зеленый горошек в республике перерабатывают шесть предприятий. Здесь намерены превзойти результаты прошлого года, когда удалось заготовить больше 57-ми миллионов банок такой продукции.
По данным министерства сельского хозяйства, пятая часть всех плодоовощных консервов, произведенных в Кабардино-Балкарии, – это огурцы. Их в 2021-м выпустили 53 миллиона банок.
Как правило, предприятия перерабатывают сырье, выращенное на собственных полях. Добавим, что уже 10 лет местные заводы полностью обеспечивают республику консервами. Более того, излишки успешно продают в другие регионы.
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