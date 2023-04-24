В КБР приступили к новому этапу строительства Черекской малой ГЭС

Последние приготовления: подрядчики еще раз проверяют крепление арматуры. Уже через несколько минут приступят к укладке бетона в деривационный лоток. Смесь заливают насосом.
Деривационный, или подводящий лоток – это сооружение, по которому вода из Зарагижской ГЭС будет поступать к гидроагрегатам Черекской гидроэлектростанции. По технологии его разделили на секции. Всего их 49. Бетонировать станут по очереди.
Бетон изготавливают по особой технологии, чтобы смесь была водонепроницаемой и морозостойкой. За качеством следят тщательно.
Чтобы обеспечить гарантированное качество бетонной смеси и оперативность ее изготовления, прямо на объекте возвели временный бетонный завод. Цемент сюда завозят из соседних регионов, песок и щебень – с местных карьеров.
Повышенное внимание уделяют и насыпи, на которой установлен подводящий лоток. Именно она обеспечивает необходимый перепад высот и должна выдержать не только железобетонную конструкцию, но и воду, которая будет по ней идти.
Одновременно заканчивают рыть котлован для здания самой ГЭС. Сооружение спроектировали так, что первый этаж будет глубоко под землей. Чтобы добиться нужного результата, копать пришлось больше 20 метров. Работу осложнял твердый грунт. Скальную породу пришлось разбивать гидромолотом. И к тому же грунтовые воды постоянно следует откачивать. Заливать фундамент начнут уже через неделю.
Как только будет готов фундамент и возведут стены нижнего этажа, начнут устанавливать оборудование. Его уже производят на одном из заводов в Санкт-Петербурге. Запустить Черекскую малую ГЭС наметили в 24-м году.
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