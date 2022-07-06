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В КБР принимают заявки на участие в программе «Содействие занятости»

В КБР принимают заявки на участие в программе «Содействие занятости»

06.07.2022 | 16:12
В Кабардино-Балкарии новым профессиям обучают представителей социально незащищенных категорий граждан. Программа "Содействие занятости" реализуется в рамках нацпроекта "Демография". Функционирует она в республике уже второй год. Медицинский колледж «Призвание» - один из участников программы «Содействие занятости». Благодаря ей граждане льготных категорий могут получить дополнительное образование или повысить квалификацию. В этих стенах помогают обрести профессию медицинской сестры. Курс обучения рассчитан на 144 часа. В финале слушателям выдают диплом об окончании курсов или свидетельство о повышении квалификации. В реализации программы задействованы семь образовательных учреждений республики. Повысить квалификацию или получить допобразование можно по 12 компетенциям. Среди них – сетевое и системное администрирование, IT-решения для бизнеса на платформе 1С, преподавание в младших классах, банковское дело, ремонт и обслуживание автомобилей. Воспользоваться предложением могут те, кто более других нуждается в заботе государства. Подключиться к проекту могут также люди в возрасте до 35-ти, соответствующие определенным критериям. Программа действует в республике второй год. По итогам 2021-го обучение прошли больше 160-ти человек. И все они были трудоустроены. Чтобы записаться на курсы, нужно зарегистрироваться на портале «Работа в России». Сделать это можно с помощью сайта госуслуг.   https://t.me/vestikbr
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