В КБР приготовили самый большой в мире хычин и стометровый шашлык





В Приэльбрусье состоялся фестиваль мировых рекордов, организованный общероссийским спортивным движением «Сильная Россия», Министерством туризма и курортов КБР, Министерством культуры КБР, администрациями муниципальных образований. Кулинарные рекорды в приготовлении национальных блюд в условиях высокогорья установили участники фестиваля в Приэльбрусье. И это далеко не все достижения форума, который прошёл в Кабардино-Балкарии. Утро на поляне «Иткол» заполнено приятными хлопотами. Один из будущих «претендентов» на победу – огромный шашлык. Технология отработана: на каждый метр в среднем уходит по килограмму мяса молодого яка. А для скорости приготовления привлекли волонтеров, которые уже освоили шашлычное искусство. Мастера из Черекского района приготовили огромный хичин диаметром 2 с половиной метра. Повара-терчане готовили традиционное блюда Малой Кабарды – сладкую халву из обжаренной пшенной муки. Получилось больше 120-ти килограммов. И еще одно знаменитое блюдо, и тоже в грандиозных масштабах — Гусь по-терски, с галушками. Баксанский район представил целое живописное панно – украшенный овощами лягур с пастой. Также из Баксанского района на фестиваль рекордов привезли копченый сыр весом в 55 килограммов. Пробовать разрешалось все, да и рецептами повара делились с удовольствием. Свою кухню продемонстрировали и представили других народов Северного Кавказа, Закавказья и Средней Азии, для которых Кабардино-Балкария стала родным домом. Вкусовые качества национальных блюд, оригинальное оформление подворий и общую атмосферу оценили гости фестиваля. В этот день жители Кабардино-Балкарии ставили не только гастрономические рекорды, но и спортивные и даже танцевальные. На глазах сотен зрителей устанавили еще один рекорд – более ста танцоров на одной сцене на высоте 2800 метров. Самым масштабным по количеству участников стал рекорд по приседаниям в высокогорье. Наиболее взрослому – 86. Конкуренцию аксакалу составил и годовалый малыш. Так был установлен мировой рекорд массовое приседание в количестве 400 человек. Эксперты зафиксировали и внесли во всероссийский реестр больше 10-ти рекордов, представленных на фестивале.