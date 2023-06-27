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В КБР приехал почетный представитель Торгово-промышленной палаты России в Индии Игорь Пясецкий

В КБР приехал почетный представитель Торгово-промышленной палаты России в Индии Игорь Пясецкий

27.06.2023 | 15:39
Укрепляя деловые связи...  Сегодня в Кабардино-Балкарию      приехал   почетный представитель Торгово-промышленной палаты России в Индии Игорь Пясецкий.  Цель визита –  ознакомиться с экономическим потенциалом республики и обсудить направления сотрудничества с азиатским государством.  Игоря Пясецкого пригласила Торгово-промышленная палата Кабардино-Балкарии.  Состоялся круглый стол, в котором участвовали представители крупных и средних промышленных предприятий республики. Отмечено: у российского бизнеса есть запрос выйти на индийский рынок, и представительство палаты готово этому способствовать. В ходе встречи участники обменялись мнениями о перспективах развития российско-индийских деловых связей. https://t.me/vestikbr
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