В КБР приехал почетный представитель Торгово-промышленной палаты России в Индии Игорь Пясецкий

Укрепляя деловые связи... Сегодня в Кабардино-Балкарию приехал почетный представитель Торгово-промышленной палаты России в Индии Игорь Пясецкий. Цель визита – ознакомиться с экономическим потенциалом республики и обсудить направления сотрудничества с азиатским государством.
Игоря Пясецкого пригласила Торгово-промышленная палата Кабардино-Балкарии. Состоялся круглый стол, в котором участвовали представители крупных и средних промышленных предприятий республики. Отмечено: у российского бизнеса есть запрос выйти на индийский рынок, и представительство палаты готово этому способствовать.
В ходе встречи участники обменялись мнениями о перспективах развития российско-индийских деловых связей.
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