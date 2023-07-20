В КБР прибыла первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут

Она побывала на одном из предприятий в Чегемском районе.
Программа поездки Оксаны Лут в Кабардино-Балкарию рассчитана на два дня. Сегодня – первый, и начали с Чегемского района. Здесь первый замминистра сельского хозяйства России побывала на предприятии «Стандарт-Агро».
Этот сельхозкооператив находится во Втором Чегеме. Он поставляет на рынок охлажденное мясо птицы. Каждый месяц покупателям отправляют по 30 тонн мяса индеек и по 15 тонн – курятины. Оксана Лут осмотрела производственные помещения, где продукция проходит все этапы обработки. Гостья побывала и в недавно построенном корпусе, который специально отвели под производство мясных деликатесов. Его еще предстоит доукомплектовать оборудованием.
В сегодняшней программе пребывания Оксаны Лут – посещение теплиц, спортивного комплекса и детского сада. Также первый замминистра побывает на строительной площадке – посмотрит, как идет капитальный ремонт сельского культурного центра. Все эти объекты находятся в Чегемском и Прохладненском районах.
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