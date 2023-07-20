home
Главная
>
Новости
>
В КБР прибыла первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут

В КБР прибыла первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут

20.07.2023 | 15:48
Она побывала на одном из предприятий в Чегемском районе. Программа поездки Оксаны Лут в Кабардино-Балкарию рассчитана на два дня. Сегодня – первый, и начали с Чегемского района. Здесь первый замминистра сельского хозяйства России побывала на предприятии «Стандарт-Агро». Этот сельхозкооператив находится во Втором Чегеме. Он поставляет на рынок охлажденное мясо птицы. Каждый месяц покупателям отправляют по 30 тонн мяса индеек и по 15 тонн – курятины. Оксана Лут осмотрела производственные помещения, где продукция проходит все этапы обработки. Гостья побывала и в недавно построенном корпусе, который специально отвели под производство мясных деликатесов. Его еще предстоит доукомплектовать оборудованием. В сегодняшней программе пребывания Оксаны Лут – посещение теплиц, спортивного комплекса и детского сада. Также первый замминистра побывает на строительной площадке – посмотрит, как идет капитальный ремонт сельского культурного центра. Все эти объекты находятся в Чегемском и Прохладненском районах.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных