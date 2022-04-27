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В КБР прибыла группа детей из ДНР

В КБР прибыла группа детей из ДНР

27.04.2022 | 17:10
37 детей в сопровождении троих взрослых прибыли сегодня в реабилитационный центр «Радуга». Отдыхающим – от семи до 17 лет. Детям рассказали, как будет построен их день на отдыхе, и, конечно, сразу же накормили. Ближайшие недели должны стать для гостей незабываемыми: они станут заниматься спортом, ходить на массаж и в бассейн, участвовать в играх и конкурсах. При реабилитационном центре работает школа – учебу прерывать не придется. Все уже расписано по минутам: не будет времени, чтобы скучать. В программе пребывания – экскурсии по достопримечательностям Кабардино-Балкарии и другие познавательные поездки. Отдых и восстановление продлятся 21 день.
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