В КБР прибыла группа детей из ДНР

37 детей в сопровождении троих взрослых прибыли сегодня в реабилитационный центр «Радуга». Отдыхающим – от семи до 17 лет. Детям рассказали, как будет построен их день на отдыхе, и, конечно, сразу же накормили. Ближайшие недели должны стать для гостей незабываемыми: они станут заниматься спортом, ходить на массаж и в бассейн, участвовать в играх и конкурсах. При реабилитационном центре работает школа – учебу прерывать не придется. Все уже расписано по минутам: не будет времени, чтобы скучать. В программе пребывания – экскурсии по достопримечательностям Кабардино-Балкарии и другие познавательные поездки. Отдых и восстановление продлятся 21 день.