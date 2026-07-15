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В КБР презентовали цифровые решения для транспорта и городской среды 

В КБР презентовали цифровые решения для транспорта и городской среды 

15.07.2026 | 14:00
Сегодня Глава КБР Казбек Коков вместе с министром внутренних дел по КБР Вячеславом Крючковым, министром транспорта и дорожного хозяйства КБР Асланом Дышековым и министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций республики Аскером Бозиевым, временно исполняющим обязанности главы администрации Нальчика Азаматгерием Ашхотовым ознакомился с презентацией инновационных цифровых решений в сфере транспортной безопасности и городского планирования. Встреча прошла в Минтрансе КБР на базе центра «Безопасная республика». Главная тема — масштабирование системы видеоаналитики и внедрение технологий транспортного моделирования на основе единой интеллектуальной платформы. В республике уже имеется серьезная инфраструктура из более чем 1700 камер. Предложенные решения позволят оснастить их функциями искусственного интеллекта. Апробированная в пилотном режиме система обеспечит мониторинг дорожной ситуации в реальном времени: фиксацию заторов, нарушений правил парковки и контроль наполняемости контейнерных площадок ТБО. Математическое моделирование, в свою очередь, даст возможность прогнозировать транспортные сценарии до этапа строительства, что снизит риски образования пробок и поможет сохранить зеленые насаждения. Отдельное внимание уделено потенциалу системы в вопросах общественной безопасности, выявления посторонних предметов. Консолидация данных с камер, ГЛОНАСС и «Системы-112» станет единым ресурсом для всех экстренных и коммунальных служб. Это позволит оперативно реагировать на любые изменения обстановки и сделать наши дороги безопаснее, а город — комфортнее для жизни. Глава КБР Казбек Коков поблагодарил приглашенных экспертов за детальную проработку этих важных для республики проектов. Впереди — масштабирование системы и внедрение лучших федеральных практик в нашем регионе.   https://t.me/vestikbr
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