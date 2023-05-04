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В КБР пресекли распространение контрафактного алкоголя и табака

В КБР пресекли распространение контрафактного алкоголя и табака

04.05.2023 | 16:14
Подпольный цех по изготовлению спиртного обнаружили в Баксане. Операцию провели сотрудники регионального управления ФСБ и полицейские. Установлено, что к преступлению причастны четыре жителя республики: они изготавливали, приобретали и распространяли алкоголь и табак без соответствующей маркировки. В Баксане нашли не только производственный цех, но также и склады. Там находилась крупная партия спиртосодержащей продукции и табачных изделий, готовая к продаже, при этом – без акцизных марок. Возбуждено дело по двум статьям Уголовного кодекса. Виновным грозит до шести лет лишения свободы, а также штраф.   https://t.me/vestikbr
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