В КБР пресекли распространение контрафактного алкоголя и табака

Подпольный цех по изготовлению спиртного обнаружили в Баксане. Операцию провели сотрудники регионального управления ФСБ и полицейские.
Установлено, что к преступлению причастны четыре жителя республики: они изготавливали, приобретали и распространяли алкоголь и табак без соответствующей маркировки. В Баксане нашли не только производственный цех, но также и склады.
Там находилась крупная партия спиртосодержащей продукции и табачных изделий, готовая к продаже, при этом – без акцизных марок. Возбуждено дело по двум статьям Уголовного кодекса. Виновным грозит до шести лет лишения свободы, а также штраф.
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