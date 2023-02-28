В КБР пресечена преступная деятельность сотрудников АО «Газпром газораспределение Нальчик»

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию преступлениям в сфере экономики сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР пресечена противоправная деятельность двоих сотрудников АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Зольском районе, причастных к хищению денежных средств путем начисления заработной платы лицам, фактически не осуществляющим трудовую деятельность, сообщает пресс-служба ФСБ по КБР. Установленный ущерб составил более 1,8 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанных преступлений, – лишение свободы на срок до 10 лет.