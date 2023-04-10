В КБР пресечена преступная деятельность сотрудника строительной организации

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию преступлениям в сфере экономики сотрудниками УФСБ России по КБРво взаимодействии с МВД по КБР пресечена противоправная деятельность заместителя директора одной из строительных организаций республики, причастного к хищению бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных в рамках реализации национального проекта «Демография», сообщает пресс-служба УФСБ России по КБР. По имеющимся данным, указанным лицом изготовлены заведомо ложные акты о выполненных работах по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса на территории Прохладненского района КБР. Ущерб составил более 2,4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанных преступлений, – лишение свободы на срок до 10 лет.