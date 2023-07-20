В КБР пресечена преступная деятельность сотрудника администрации г.п. Терек

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию преступлениям в сфере экономики сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР пресечена преступная деятельность одного из сотрудников местной администрации г.п. Терек Терского муниципального района, причастного к хищению муниципального имущества. По имеющимся данным, указанный служащий путем предоставления фиктивных документов оформил на связанных с ним лиц 10 земельных участков, находившихся в собственности местной администрации г.п. Терек. В результате противоправных действий причинен ущерб в размере более 2,8 млн рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанного преступления, – лишение свободы на срок до 10 лет.