В КБР пресечена преступная деятельность секретаря судебного заседания

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию преступлениям в сфере коррупции сотрудниками УФСБ России по КБР пресечена преступная деятельность секретаря судебного заседания Верховного суда КБР, причастного к мошенничеству. По имеющимся данным, злоумышленник за денежное вознаграждение обещал содействовать в возвращении уголовного дела, находящегося на рассмотрении судьи Нальчикского городского суда КБР, в органы предварительного следствия. Свои услуги он оценил в один миллион рублей. СУ СК России по КБР возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанного преступления, – лишение свободы на срок до 6 лет.