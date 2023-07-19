В КБР пресечена преступная деятельность предпринимателя, причастного к мошенничеству

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию преступлениям в сфере экономики сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР пресечена противоправная деятельность руководителя коммерческой организации, причастного к мошенничеству.
По имеющейся информации, указанный гражданин предоставил в Министерство сельского хозяйства КБР заведомо ложные сведения о произведенных им затратах на закладку яблоневого сада для получения субсидии. В результате противоправных действий причинен ущерб в размере более 14,5 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанного
преступления, – лишение свободы на срок до 10 лет.
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