В КБР пресечена преступная деятельность одного из бывших сотрудников сельскохозпредприятия

В Кабардино-Балкарии пресечена преступная деятельность одного из бывших сотрудников сельскохозяйственного предприятия «Колхоз имени Петровых», сообщает пресс-служба ФСБ по КБР. В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию преступлениям в сфере экономики сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР пресечена противоправная деятельность одного из бывших сотрудников сельскохозяйственного предприятия «Колхоз имени Петровых», причастного к мошенничеству и преднамеренному банкротству. По имеющимся данным, злоумышленник, зная о наличии у предприятия долговых обязательств в размере более 15 млн рублей, умышленно сокрыл указанную информацию от членов правления колхоза, тем самым способствовав формированию кредиторской задолженности, что впоследствии привело к доведению предприятия до состояния неплатежеспособности (банкротство). Прохладненским межрайонным Следственным отделом СУ СК России по КБР возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 196 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанных преступлений, – лишение свободы на срок до 6 лет.