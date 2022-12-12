home
Главная
>
Новости
>
В КБР пресечена преступная деятельность одного из бывших сотрудников сельскохозпредприятия

В КБР пресечена преступная деятельность одного из бывших сотрудников сельскохозпредприятия

12.12.2022 | 10:16
В Кабардино-Балкарии пресечена преступная деятельность одного из бывших сотрудников сельскохозяйственного предприятия «Колхоз имени Петровых», сообщает пресс-служба ФСБ по КБР. В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию преступлениям в сфере экономики сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР пресечена противоправная деятельность одного из бывших сотрудников сельскохозяйственного предприятия «Колхоз имени Петровых», причастного к мошенничеству и преднамеренному банкротству. По имеющимся данным, злоумышленник, зная о наличии у предприятия долговых обязательств в размере более 15 млн рублей, умышленно сокрыл указанную информацию от членов правления колхоза, тем самым способствовав формированию кредиторской задолженности, что впоследствии привело к доведению предприятия до состояния неплатежеспособности (банкротство). Прохладненским межрайонным Следственным отделом СУ СК России по КБР возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 196 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанных преступлений, – лишение свободы на срок до 6 лет.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных