В КБР пресечена преступная деятельность главного бухгалтера школы

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию преступлениям в сфере экономики сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР пресечена преступная деятельность главного бухгалтера муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.п. Второй Лескен», причастного к хищению бюджетных средств. По имеющимся данным, сотрудница учреждения, используя свое служебное положение, путем внесения заведомо ложных сведений в реестры на зачисление заработной платы похитила более 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанного преступления, – лишение свободы на срок до 10 лет.