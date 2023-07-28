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В КБР пресечена преступная деятельность директора строительной организации

В КБР пресечена преступная деятельность директора строительной организации

28.07.2023 | 09:08
В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию преступлениям в сфере экономики сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР пресечена противоправная деятельность директора ООО «Р-57-Р» Локьяева Р.Ж., причастного к хищению бюджетных средств, выделенных в рамках реализации национального проекта «Демография». Установлено, что указанным лицом изготовлены заведомо ложные акты о выполненных работах при строительстве ряда спортивных объектов на территории города Нальчика. Ущерб составил более 3,1 млн рублей. Решением Нальчикского городского суда, вступившим в законную силу, Локьяев Р.Ж. признан виновным в совершении преступления и приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.    
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