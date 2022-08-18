В КБР пресечена преступная деятельность директора коммерческой организации, причастного к хищению бюджетных средств в крупном размере, сообщает пресс-служба УФСБ России по КБР. В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию преступлениям в сфере экономики сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР пресечена преступная деятельность директора коммерческой организации, причастного к хищению бюджетных средств в крупном размере. В 2020 году администрацией муниципального казенного учреждения культуры "Сельский Дом Культуры" с.п. Арик Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики был заключен контракт с коммерческой организацией на проведение ремонтно-монтажных работ. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что при исполнении контракта недобросовестный подрядчик завысил стоимость и объем выполненных работ на сумму более 660 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством РФ за совершение указанного преступления, – лишение свободы на срок до 6 лет.