В КБР пресечена незаконная рубка лесных насаждений

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию преступлениям в сфере расхищения национальных биоресурсов сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР пресечена преступная деятельность двух жителей Черекского района. Установлено, что указанные лица в отсутствие необходимых разрешительных документов осуществляли рубку лесных насаждений на территории лесного фонда государственного казенного учреждения «Лескенское лесничество». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.