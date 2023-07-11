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В КБР пресечена незаконная рубка лесных насаждений

В КБР пресечена незаконная рубка лесных насаждений

11.07.2023 | 12:17
В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию преступлениям в сфере расхищения национальных биоресурсов сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР пресечена преступная деятельность двух жителей Черекского района. Установлено, что указанные лица в отсутствие необходимых разрешительных документов осуществляли рубку лесных насаждений на территории лесного фонда государственного казенного учреждения «Лескенское лесничество». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.  
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