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В КБР пресечена деятельность лица, причастного к незаконному обороту наркотиков

В КБР пресечена деятельность лица, причастного к незаконному обороту наркотиков

28.07.2023 | 09:11
В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотических средств сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР пресечена противоправная деятельность Цечоева И.М., 2001 г.р., причастного к организации межрегионального канала поступления и сбыта наркотических средств на территории республики. Указанный гражданин был задержан в октябре 2022 года, при его личном досмотре обнаружено и изъято наркотическое средство «героин» общим весом 83,9 г. Решением Зольского районного суда КБР, вступившим в законную силу, Цечоев И.М. признан виновным в совершении преступления и приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.  
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