В КБР пресечена деятельность должностного лица, подозреваемого в мошенничестве и получении взятки.

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию коррупции сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с УФССП России по КБР пресечена противоправная деятельность должностного лица, подозреваемого в мошенничестве и получении взятки.
По имеющимся данным, сотрудник УФССП России по КБР за денежное вознаграждение незаконно прекращал исполнительные производства без фактического исполнения судебных решений.
СУ СК России по КБР возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанного преступления, – лишение свободы на срок до 8 лет.
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