В КБР предотвращено хищение бюджетных средств

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию преступлениям в сфере экономики сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР пресечена преступная деятельность главы крестьянско-фермерского хозяйства, причастного к покушению на хищение бюджетных средств в особо крупном размере.
По имеющимся данным, указанный гражданин предоставил в Министерство сельского хозяйства КБР фиктивные документы о производственных затратах на реконструкцию и возведение мелиоративных систем с целью получения возмещения в размере 39,6 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанного
преступления, – лишение свободы на срок до 10 лет.
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