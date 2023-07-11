В КБР правоохранители изъяли 115 тысяч пачек немаркированных сигарет

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Кабардино-Балкарской Республике совместно с коллегами из регионального УФСБ России при отработке оперативной информации в с. Аушигер Черекского района провели обследование домовладения, принадлежащего ранее судимому 57-летнему местному жителю. В ходе обыска жилища правоохранители обнаружили и изъяли 115 тысяч пачек сигарет, из которых 23 500 были оклеены поддельными марками, а 91 500 вовсе не имели акцизов. Согласно заключению эксперта, рыночная стоимость незаконной табачной продукции превысила 13,6 млн рублей. Стражам правопорядка хозяин домовладения пояснил, что нелегальный товар приобрёл в других субъектах России для дальнейшей реализации на территории республики.