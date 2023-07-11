home
Главная
>
Новости
>
В КБР правоохранители изъяли 115 тысяч пачек немаркированных сигарет

В КБР правоохранители изъяли 115 тысяч пачек немаркированных сигарет

11.07.2023 | 12:26
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Кабардино-Балкарской Республике совместно с коллегами из регионального УФСБ России при отработке оперативной информации в с. Аушигер Черекского района провели обследование домовладения, принадлежащего ранее судимому 57-летнему местному жителю. В ходе обыска жилища правоохранители обнаружили и изъяли 115 тысяч пачек сигарет, из которых 23 500 были оклеены поддельными марками, а 91 500 вовсе не имели акцизов. Согласно заключению эксперта, рыночная стоимость незаконной табачной продукции превысила 13,6 млн рублей. Стражам правопорядка хозяин домовладения пояснил, что нелегальный товар приобрёл в других субъектах России для дальнейшей реализации на территории республики.
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных