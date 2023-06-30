В КБР появятся площадки для тренировок российских спортсменов

Необходимость создать базы для подготовки горнолыжников в условиях высокогорья созрела давно, отметил, открывая совещание в Приэльбрусье, первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров. В качестве площадки выбрали курорт «Эльбрус». Этому способствовали наличие здесь спортивной инфраструктуры и подходящие природные условия.
Сегодня, отметили участники встречи, курорт продолжает развиваться. Резервы для этого есть, и «Эльбрус» востребован как у профессиональных спортсменов, так и у туристов.
На совещания решили сформировать рабочую группу, которая займется разработкой концепции создания в Кабардино-Балкарии тренировочных баз для подготовки спортсменов. Возглавил ее премьер-министр Алий Мусуков.
Конкретные предложения по реализации проекта сформулируют в ближайшие полтора месяца.
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