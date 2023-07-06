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В КБР появится отдельная медицинская служба, которая будет оказывать помощь ветеранам СВО

В КБР появится отдельная медицинская служба, которая будет оказывать помощь ветеранам СВО

06.07.2023 | 18:51
Заседание республиканской комиссии, которая координирует действия по оказанию помощи участникам спецоперации и их семьям, провели в расширенном составе. Участвовали члены правительства, представители муниципалитетов и общественных организаций. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сказал, что держит на личном контроле работу регионального филиала Государственного фонда поддержки участников СВО и их семей «Защитники Отечества». За короткое время здание филиала в Нальчике отремонтировали. Создали подразделения в районах. До конца года в филиале должны работать 80 социальных координаторов, которые и станут общаться с бойцами и их семьями… За месяц в организацию поступило больше 130-ти обращений. Касались они соцподдержки, получения удостоверений ветерана боевых действий, юридической, психологической и медицинской помощи, санаторно-курортного лечения. Подавляющее большинство вопросов решено, 15 – в работе. В республике появится отдельная медицинская служба, которая будет оказывать психологическую и психотерапевтическую помощь ветеранам СВО. А при районных поликлиниках создадут кабинеты такого типа. Помимо этого, участникам спецоперации в перспективе намерены предоставлять путевки в санатории Нальчика. У Главы республики появится советник по вопросам оказания помощи участникам СВО и их семьям. Это позволит оптимизировать работу, отметил Казбек Коков.   https://t.me/vestikbr
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