home
Главная
>
Новости
>
В КБР появится организация, которая сможет помогать начинающим мастерам прикладного искусства

В КБР появится организация, которая сможет помогать начинающим мастерам прикладного искусства

17.07.2023 | 17:08
Занятия мастера «хенд мейд» здесь начали проводить больше полугода назад. Первыми пригласили детей. Получается творить и у взрослых. Например, на мастер-классе у Рады Кудаевой, можно узнать, как создают украшения из эпоксидной смолы и сухоцвета… Для многих рукодельниц хобби давно стало основной работой. Оформили официальный статус: кто-то стал самозанятым, некоторые зарегистрировались, как индивидуальные предприниматели. Со временем получили и сертификаты на свою продукцию. Нальчанка Мунира Жулабова уже несколько лет занимается изготовлением аксессуаров из дерева. Любимое украшение – женские серьги… Здесь, говорит, полет фантазии безграничен… Именно Мунире Жубаловой принадлежит идея организовать профессиональное сообщество. В своей мастерской она собрала уже больше трех десятков талантливых мастеров, которые создают оригинальные предметы быта и декора своими руками. Гильдию мастеров обещают создать до конца лета, документы уже на рассмотрении в профильном министерстве. Мастерицы говорят, число желающих вступить в сообщество растет с каждым днем. Уже есть планы на будущее – этой осенью они надеются провести первый фестиваль современного искусства и рукоделия…   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных