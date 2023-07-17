В КБР появится организация, которая сможет помогать начинающим мастерам прикладного искусства

Занятия мастера «хенд мейд» здесь начали проводить больше полугода назад. Первыми пригласили детей.
Получается творить и у взрослых. Например, на мастер-классе у Рады Кудаевой, можно узнать, как создают украшения из эпоксидной смолы и сухоцвета…
Для многих рукодельниц хобби давно стало основной работой. Оформили официальный статус: кто-то стал самозанятым, некоторые зарегистрировались, как индивидуальные предприниматели. Со временем получили и сертификаты на свою продукцию.
Нальчанка Мунира Жулабова уже несколько лет занимается изготовлением аксессуаров из дерева. Любимое украшение – женские серьги… Здесь, говорит, полет фантазии безграничен…
Именно Мунире Жубаловой принадлежит идея организовать профессиональное сообщество. В своей мастерской она собрала уже больше трех десятков талантливых мастеров, которые создают оригинальные предметы быта и декора своими руками.
Гильдию мастеров обещают создать до конца лета, документы уже на рассмотрении в профильном министерстве. Мастерицы говорят, число желающих вступить в сообщество растет с каждым днем. Уже есть планы на будущее – этой осенью они надеются провести первый фестиваль современного искусства и рукоделия…
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