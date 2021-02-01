В КБР поступило 5400 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак»





Еще 5400 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» поступило в республику, сообщил региональный Минздрав.

Вакцину от коронавируса уже доставили в госмедучреждения Кабардино-Балкарии. В Минздраве подчеркивают, что сегодня иммунизацию граждан проводят во всех районах. Прививку делают по желанию обратившихся. Пройти процедуру могут люди от 18 лет и старше, если у них нет острых респираторных заболеваний и не обострились хронические недуги. Это уже пятая поставка вакцины, всего республика получила больше восьми тысяч доз. Распределяют препарат исходя из числа жителей в том или ином районе. Следующая партия ожидается через неделю.