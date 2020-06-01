В КБР поступили компьютерные томографы последнего поколения

В Кабардино-Балкарию поступили еще 2 компьютерных томографа для обследования пациентов с коронавирусом. На их покупку из федерального бюджета направили больше 130 миллионов рублей, сообщили в Минздраве региона.

Компьютерные томографы последнего поколения будут работать в госпиталях на базе ГКБ №2 г. Нальчика и Прохладненской центральной райбольницы. В ближайшие дни завершится подготовка помещений, затем представители компании-производителя смонтируют технику и введут в эксплуатацию. Оборудование позволяет помимо прочего определять поражения легких и, по словам специалистов, является одним из наиболее эффективных средств выявления вирусной пневмонии.

Сейчас система здравоохранения Кабардино-Балкарии располагает 7 современными томографами. 5 из них задействованы без остановки. Помимо этого, используют оборудование частных медорганизаций. В итоге в сутки проводят больше 300 исследований. По данным Минздрава, к настоящему моменту компьютерную томографию уже прошли 9 тысяч человек. В более чем половине случаев вирусное поражение легких подтвердилось.

Госпитали республики, где пациентам помогают бороться с коронавирусом, продолжают оснащать техникой. На днях доставили новую партию аппаратов искусственной вентиляции легких – 32 штуки. Их передали в регион в рамках соглашения с Минпромторгом России. Помимо этого, больницы Нальчика получили еще 3 портативных переносных рентген-аппарата.