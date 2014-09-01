В КБР поступила первая партия вакцины «ЭпиВакКорона»


В Кабардино-Балкарию поступила первая партия вакцины против ковида «ЭпиВакКорона». Прибыло около 10 тысяч доз. Это отечественный препарат, который разработали в Центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Сейчас вся партия находится на централизованном аптечном складе Минздрава республики. Вакцина должна храниться при температуре от +2 до +8 градусов. В ближайшее время «ЭпиВакКорону» отправят в прививочные пункты республики. До этого жителей вакцинировали от ковида только препаратом «Спутник V».

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