В КБР поступила первая партия вакцины «ЭпиВакКорона»





В Кабардино-Балкарию поступила первая партия вакцины против ковида «ЭпиВакКорона». Прибыло около 10 тысяч доз. Это отечественный препарат, который разработали в Центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Сейчас вся партия находится на централизованном аптечном складе Минздрава республики. Вакцина должна храниться при температуре от +2 до +8 градусов. В ближайшее время «ЭпиВакКорону» отправят в прививочные пункты республики. До этого жителей вакцинировали от ковида только препаратом «Спутник V».