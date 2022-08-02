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В КБР построят еще одну Гидроэлектростанцию

В КБР построят еще одну Гидроэлектростанцию

02.08.2022 | 15:34
В Кабардино-Балкарии построят еще одну малую гидроэлектростанцию – Верхнебаксанскую – на реке Адыр-Су в Эльбрусском районе. Соответствующее соглашение подписали власти республики и компания “РусГидро”. В строительство намерены вложить пять с половиной миллиардов рублей. Мощность новой станции - 25 МВт. По плану в год здесь должны вырабатывать до ста миллионов киловатт-часов электроэнергии. Сейчас идут инженерные изыскания. Запустить ее должны в 2027-м. В рамках реализации проекта республика окажет содействие в строительстве участка автодороги в районе Верхнего Баксана, отмечают в Минпромэнерготорге. В Кабардино-Балкарии малую гидроэнергетику развивают поэтапно: в 16-м возвели Зарагижскую ГЭС, два года назад запустили Верхнебалкарскую, год назад начали строить Черекскую – она должна быть готова в 24-м. И вот дан старт Верхнебаксанской. https://t.me/vestikbr
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