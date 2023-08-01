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В КБР пособие по уходу за ребенком теперь будет доступно и работающим родителям

В КБР пособие по уходу за ребенком теперь будет доступно и работающим родителям

01.08.2023 | 16:33
Такой законопроект разработали в федеральном Минтруде. Документ уже поддержали в Российской трехсторонней комиссии. Заработать он должен в начале следующего года. Сейчас право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется только в том случае, если мама трудится неполный день или на дому. К слову, согласно действующему законодательству, уйти «в декрет» может не только мать малыша, но и отец, бабушка, дедушка, а также опекун. Находиться в этом особом статусе можно до трех лет. Пособие платят, пока ребенку не исполнится полтора. Размер выплаты – 40 процентов от среднего заработка родителя. Сейчас это от восьми с половиной до 33 тысяч рублей. А со следующего года пособие намерены увеличить в полтора раза.   https://t.me/vestikbr
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